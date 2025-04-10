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Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atandı

Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Yükseköğretim Kurulu üyeliğine Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel atanırken, 13 üniversitenin de rektörü değişti. Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmud Güngör atanırken Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Burak Küntay getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversitenin rektörü değişirken YÖK üyeliğine İbrahim Şenel atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlhami Gülçin, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Aydın, Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İdris Demir, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Burak Küntay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Koç, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Oktay Yıldız, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Gençcelep, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rengin Ak, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zekeriya Akman, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgay Uzun, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmud Güngör atandı.

YÖK üyeliğine ise Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel atandı.

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Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Eğitim
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımutluw can:

diploması hala şaibeli birisi profesör ataması yapiyor. ise bak.

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Rektörler bulundukları yerde Kral gibidirler, özerk oldukları için Vali bile onlara müdahale edemez. bütçeleri oldukça fazladır ve yetkileri üst düzeydedir, istekleri kişiyi lise mezunu bile olsa hemen üniversiteye alıp memur bile yapabilirler, yemeleri içmeleri hatta oturdukları evin kirasını bile rektörlük öder, kısacası bu atanan kişiler çok büyük ödüllendirilmiş kişilerdir.

Yorum Beğen19
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