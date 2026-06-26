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ERÜ, Küresel Sürdürülebilirlik Liginde zirveye ilerliyor

ERÜ, Küresel Sürdürülebilirlik Liginde zirveye ilerliyor
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Erciyes Üniversitesi, 2026 THE Sürdürülebilirlik Etki Sıralaması'nda dünya genelinde ilk 300 üniversite arasına girerek büyük bir başarı elde etti.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 2026 THE Sürdürülebilirlik Etki Sıralaması'nda adını en başarılı kurumlar arasına yazdırdı.

Times Higher Education (THE), üniversitelerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na (SKA) sundukları katkıyı küresel ölçekte değerlendiren 2026 THE Sürdürülebilirlik Etki Sıralaması sonuçlarını açıkladı. Dünya genelinden başvuran 1603 seçkin yükseköğretim kurumu arasında Erciyes Üniversitesi, tüm beklentilerin üzerinde bir performansla adını en başarılı kurumlar arasına yazdırdı. ERÜ, puanını 78.4'e yükselterek dünya genelinde İLK 300 Üniversite arasına girdi. Bu, ERÜ'nün sürdürülebilirlik stratejisinde attığı en büyük adımlardan biri oldu.

Geçen yılki 83. sıradan 22 basamak birden yükselerek ilk 100 içine giren ERÜ'nün 94.4 puan ile Üniversite Spin-off'ları (99.9), Endüstriyel Gelirler (98.3) ve Patent Başvuruları (92.6) en güçlü alanları oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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