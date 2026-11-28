Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde, '2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Önlük Giyme Töreni' düzenlendi. Düzenlenen törende, diş hekimliği eğitimine başlayan 92 öğrenciye beyaz önlükleri giydirildi.

Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen törene; Rektör Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Emin Demirbaş, Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. İlhan Karacalar ile akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Rektör Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç; üniversitenin donanımlı akademik kadrosu ve yüksek eğitim imkanlarıyla öğrencilere nitelikli bir eğitim sunduğunu belirttiği konuşmasında; "İyi olmak yetmeyecek, en iyisi olmaya çalışacaksınız" diyerek mesleki gelişimin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere de zaman ayırmanın önemine değindi. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Emin Demirbaş ise konuşmasında, fakültenin fiziki altyapısı ve eğitim imkanlarına ilişkin bilgi verdi. Yaklaşık 40 bin metrekare kapalı alana sahip olan fakültenin, Türkiye'nin fiziksel kapasite bakımından önde gelen diş hekimliği fakültelerinden biri olduğunu belirterek diş hekimliği eğitimine başlayan öğrencilere başarılar diledi. Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. İlhan Karacalar ise konuşmasında beyaz önlüğün yalnızca bir mesleğin simgesi olmadığını, insanlığa hizmet etme ve hastaların acılarını dindirme sorumluluğunu da temsil ettiğini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından, çeşitli alanlarda başarı gösteren akademisyen ve öğrencilere başarı belgesi takdim edildi. Tören, diş hekimliği eğitimine başlayan 92 öğrenciye beyaz önlüklerinin giydirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı