Emirdağ'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Hava Hokeyi Turnuvası
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Yaz Kur'an Kursları kapsamında kız öğrencilere yönelik 'Camiler Arası Hava Hokeyi' turnuvası düzenlendi. Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler kıyasıya mücadele etti ve eğlenceli vakit geçirdi. Turnuva sonunda dereceye girenler belgeleriyle ödüllendirildi.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Yaz Kur'an Kursları etkinlikleri çerçevesinde; kız öğrencilerine yönelik 'Camiler Arası Hava Hokeyi' (Air Hockey) Turnuvası gerçekleştirildi.
Etkinlik Emirdağ Diyanet Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Yoğun katılım ve büyük bir heyecana sahne olan turnuvada öğrenciler kıyasıya mücadele ederek, birlikte eğlenceli vakit geçirdi. Etkinliğin sonunda ise dereceye giren öğrenciler tebrik edildi ve belgeleri verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı