Emekli Öğretmen Kulu'da Öğrencileriyle Buluştu

Konya'nın Kulu ilçesinde 52 yıl önce görev yapan emekli öğretmen, yıllar sonra ziyaret ettiği ilçede öğrencileriyle buluştu. Kulu Lisesinde Türkçe öğretmenliği yapan Ayşe Tural, öğrencileri tarafından davet edildi ve Olof Palme Parkı'nda buluştu. Tural, Kulu'dan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiğini belirtti ve öğrencilerini, komşularını hiçbir zaman unutmadığını söyledi.

Konya'nın Kulu ilçesinde 52 yıl önce görev yapan emekli öğretmen, yıllar sonra ziyaret ettiği ilçede öğrencileriyle buluştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Ayşe Tural, ilk görev yeri olan ilçeye öğrencileri tarafından davet edildi.

Kulu Lisesinde 1971-1975'te Türkçe öğretmenliği yapan Tural, öğrencisi Veli Dalbudak'ın organize ettiği programda Olof Palme Parkı'nda öğrencileriyle bir araya geldi.

???????Tural, AA muhabirine, ilk görev yeri olan Kulu'dan sonra KKTC'ye gittiğini anlattı.

İlçede öğrencileri, velileri ve komşuları hiçbir zaman unutmadığını ifade eden Tural, "Samsun Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünden mezun olarak öğretmenlik hayatıma burada başladım. Öğrencilerimi, komşularımı buradaki her şeyi dün gibi hatırlıyorum. İlçe çok değişmiş. Öğrencilerim dahil çoğunluk İsveç'e yerleşmiş. Hepsini iyi gördüm." diye konuştu.

Emekli olduktan sonra çeşitli televizyon kanallarında program yaptığını ve şiir kitapları yazdığını belirten Tural, öğrencileri ve ilçe hakkında yazdığı son kitabını imzaladı.