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Elazığ'da UMKE personeline 4 gün süren ileri yaşam desteği eğitimi verildi

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Elazığ'da UMKE personeline 4 gün süren ileri yaşam desteği eğitimi verildi
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Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü UMKE eğitmenlerince UMKE personeline yönelik dört günlük Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği eğitimi düzenlendi. Teorik ve uygulamalı bölümlerde triyaj, EKG ve travma yönetimi gibi konular işlenerek personelin acil müdahale becerileri güçlendirildi.

Elazığ'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine 'Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği' eğitimi verildi.

Elazığ'da İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma eğitmenleri tarafından UMKE personeline yönelik "Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği (İLYAD)" eğitimi düzenlendi. Dört gün süren eğitimde, UMKE personelinin acil sağlık müdahaleleri konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Eğitim çerçevesinde katılımcılara, acil olgu yönetimi, triyaj, temel EKG ve ritim bozuklukları, akut koroner sendrom, kafa travmalı hastalara yaklaşım, göğüs ve batın travmalarında hasta yönetimi, ekstremite travmaları, crush sendromu ve yanıklar gibi birçok konuda teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

Uygulamalı eğitimlerle personelin acil durumlarda hızlı ve doğru müdahalede bulunma becerilerinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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