Fedakar öğretmenler tatilde okulu yeni döneme hazırlıyor

Elazığ Cumhuriyet Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan idareci ve öğretmenler ile yardımcı personel, yaz tatili izinlerini kullanmayarak okul pansiyonunda gönüllü boya, badana, tadilat ve temizlik seferberliği başlattı.

Elazığ Cumhuriyet Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli idareciler, öğretmenler ve yardımcı personel, yaz tatili döneminde okul ve pansiyon binalarında fiziki iyileştirme çalışması başlattı. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde bir araya gelen okul kadrosu, tamamen gönüllü olarak yürüttükleri faaliyetler kapsamında okul ana binasında hijyen ve temizlik çalışması yaparken, pansiyon binasında ise boya, badana ve tadilat işleri gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalarla özellikle çevre köylerden ve il dışından gelen yatılı öğrencilerin barındığı pansiyon kısmındaki eksikliklerin giderilmesi amaçlandığı bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destek sağladığı okulda, öğretmenler gönüllü olarak mesai saatlerinin dışında gerçekleştirdikleri bu çalışmayla, öğrencilere daha hijyenik bir eğitim ortamı sunmayı ve kuruma sahip çıkma bilincini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Okul Müdür Yardımcısı Ramazan Boz, "Eğitimin sadece sınıfta işlenen derslerden ibaret olmadığını, öğrencilerimize dayanışma, sorumluluk ve aidiyet duygusunu, birlikte çalışmayı kazandırmak istiyoruz. Bu düşünceyle okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve yardımcı personelimizle birlikte okulumuzun ve pansiyonumuzun boya çalışmalarını gönüllü olarak yaptık. Buradaki amacımız aslında maddi bir kazanç elde etmek değil, kurumumuza sahip çıkma bilincini güçlendirmek ve öğrencilerimize örnek olmaktı. Eğitim yuvaları hepimizin ortak evi. Biz de bu anlayışla mesai saatlerinin ötesine geçerek gönüllü bir şekilde hareket ettik. Özellikle pansiyonumuzda kalan, gerek il dışından gerekse çevre köylerden, uzak köylerden gelen öğrencilerimize güzel bir eğitim ortamı sunma hedefiyle bu çalışmalarımızı birlikte gerçekleştirdik. Ben burada okulumuzun tüm idarecilerine, öğretmenlerine ve personelimize teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"Ellerimizdeki kalemleri bıraktık ve gördüğünüz gibi fırçaları aldık"

Meslek Dersleri Öğretmeni Yusuf Şahin ise, "Öğrencilerimizin pansiyonlarında aile ortamında bir eğitim öğretim dönemi geçirmeleri için biz öğretmenler, ellerimizdeki kalemleri bıraktık ve gördüğünüz gibi fırçaları aldık. Öğrencilerimizin hijyenik bir ortamda eğitim öğretime devam etmeleri için yaz tatilinde fedakarca çalışıyoruz. Biz eğitim öğretim döneminde çocuklarımıza bir anne, bir baba, bir veli, bir arkadaş, bir kardeş oluyoruz. Onlara ilim öğretiyoruz. 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' buyuran Hz. Ali Efendimizin ilim yolunda ilerlemeye çalışıyoruz ve gördüğünüz gibi bizler yatmıyoruz. Yaz tatilinde bile evlerimizi, ailemizi, işimizi, gücümüzü bırakıp gelip fedakar bir şekilde öğrencilerimizin rahat etmesi için okul pansiyonumuzu boyuyoruz. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin rahat bir şekilde okullarında, huzurlu bir şekilde vakit geçirmesini ve ilim yolunda ilerlemesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Tamamen gönüllü olarak öğrencilerimiz için böyle bir hizmeti gerçekleştirdik"

15 yıldır yurtta öğretici öğretmen olarak görev yapan Meslek Dersleri Öğretmeni Filiz Ateşçelik de "Bu süre zarfı boyunca çocuklarımızın hijyeni ve temizliğiyle ilgili gerekli tedbirleri almaya çalıştık ama eksikliklerimiz vardı. Yaz tatili dolayısıyla bunu da fırsat bilerek, tamamen gönüllü olarak öğrencilerimiz için böyle bir hizmeti gerçekleştirdik. Şu an yurdumuzda boya, badana ve tadilat çalışmaları bulunmaktadır. Bakanlığımızın bize gerekli destekleri bulunmaktadır, Milli Eğitim Müdürlüğümüz de bizi desteklemektedir. Ancak dediğim gibi bizler aidiyet duygusuyla bu işi gerçekleştirmeye çalıştık, çalışıyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı