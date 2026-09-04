Elazığ'da Tarım ve Orman Personeline Madde Bağımlılığı Eğitimi

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme ve farkındalık eğitimi düzenlendi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Narkorehber Eyyüp Esergün tarafından gerçekleştirilen eğitimde, uyuşturucu maddelerin bireyler üzerindeki fiziksel, psikolojik ve davranışsal etkileri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Eğitim kapsamında özellikle ergenlik döneminde madde kullanımına işaret edebilecek davranış değişiklikleri ele alındı. Aile ve sosyal çevreden uzaklaşma, ani duygu ve davranış değişimleri, arkadaş çevresinde meydana gelen farklılaşmalar ile günlük yaşam alışkanlıklarında görülen değişikliklerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği anlatıldı.

Sunumda ayrıca, madde kullandığından şüphelenilen veya madde kullandığı öğrenilen çocuklara ailelerin nasıl yaklaşması gerektiği konusunda da bilgiler paylaşıldı. Bu süreçte doğru iletişim kurmanın önemine dikkat çekilerek, ailelerin çocuklarıyla sağlıklı ve yapıcı bir iletişim kurabilmeleri için izlemeleri gereken yöntemler üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı