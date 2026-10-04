Haberler

Elazığ'da KPSS Ön Lisans sınavı başladı, geç kalan adayı polis yetiştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da KPSS Ön Lisans sınavı başladı, geç kalan adayı polis yetiştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da KPSS Ön Lisans oturumu başladı; sınava geç kalan bir adayı motorize polis ekipleri yetiştirdi, belgesinde eksiklik olan bir aday ise sınava alınmadı. Adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra salonlara alındı.

Elazığ'da Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu başladı. Sınava geç kalan bir vatandaşı polis ekipleri yetiştirirken, bir aday ise belgesindeki eksiklikten dolayı sınava giremedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de memur adayları katıldığı 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı başladı. Adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Saat 10.00 itibarıyla okullarda kapılar kapatıldı. Sınav saatinin gelmesiyle birlikte memur olmak isteyen çok sayıda aday sınav salonlarında ter dökmeye başladı. Sınava geç kalan bir adayı motorize polis ekipleri yetiştirirken, belgesinde eksiklik olan bir aday ise sınava alınmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 82 sitede yayınlandı.
Ne alacak-verecek ne de kız meselesi! Bu kez 'tişört' tartışmasında kan aktı

Ne alacak-verecek ne de kız meselesi! Bu kez tişört yüzünden kan aktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da 200 lezzet noktası ünlü şefler tarafından tescillendi

İstanbul'da 200 lezzet noktası ünlü şefler tarafından tescillendi
Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak

Bu iddia doğruysa vay dünyanın haline: Seçimi erteletmek için...
Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz

Panik başladı: Türkiye'nin koyduğu şartı kabul edersek biteriz
İnegöl'de feci kaza! Motosiklet vinçle çarpıştı, 21 yaşındaki sürücü öldü

Kavşakta feci kaza! Henüz 21 yaşındaydı
Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı: Sanki savaşa gönderiyoruz

Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı
TEKNOFEST Güneydoğu'da son gün coşkusu! Türk Yıldızları son kez semaları süsleyecek

TEKNOFEST Güneydoğu'da kapanış coşkusu! Semaları son kez süsleyecekler
ABD-İran savaşında kritik eşik! Trump malum soruyu sordu: Kolay yoldan mı zor yoldan mı?

ABD-İran savaşında kritik eşik! Trump o soruyu sordu