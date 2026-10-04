Elazığ'da KPSS Ön Lisans sınavı başladı, geç kalan adayı polis yetiştirdi

Elazığ'da Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu başladı. Sınava geç kalan bir vatandaşı polis ekipleri yetiştirirken, bir aday ise belgesindeki eksiklikten dolayı sınava giremedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de memur adayları katıldığı 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı başladı. Adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Saat 10.00 itibarıyla okullarda kapılar kapatıldı. Sınav saatinin gelmesiyle birlikte memur olmak isteyen çok sayıda aday sınav salonlarında ter dökmeye başladı. Sınava geç kalan bir adayı motorize polis ekipleri yetiştirirken, belgesinde eksiklik olan bir aday ise sınava alınmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı