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Elazığ'da ilkokul öğrencileri AFAD İl Müdürlüğünde afet farkındalık eğitimi aldı

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Elazığ'da ilkokul öğrencileri AFAD İl Müdürlüğünde afet farkındalık eğitimi aldı
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Elazığ'da ilkokul öğrencileri, kurum ziyaretleri kapsamında Elazığ AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret ederek afet farkındalık eğitimi aldı. Eğitimde deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı; amaç öğrencilerde afet bilincini artırmak.

Elazığ'da Elazığ AFAD İl Müdürlüğü ziyaret eden ilkokul öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi.

Elazığ ilkokulu öğrencileri, kurum ziyaretleri çerçevesinde Elazığ AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde öğrencilere yönelik Afet Farkındalık Eğitimi düzenlendi. Eğitimde, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemi vurgulanırken deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Öğrencilerin afet bilincini artırmayı ve afetlere karşı daha hazırlıklı bireyler olarak yetişmelerini amaçlayan ziyaret, afet farkındalığının küçük yaşlarda kazandırılmasına katkı sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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