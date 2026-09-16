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Elazığ’da "İlköğretim Haftası" kutlandı

Elazığ’da 'İlköğretim Haftası' kutlandı
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Elazığ’da "İlköğretim Haftası", Bahçelievler İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Elazığ'da "İlköğretim Haftası", Bahçelievler İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Elazığ İl Milliği Eğitim Müdürlüğü tarafından İlköğretim Haftası dolayasıyla Bahçelievler İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şiirler okuyan öğrenciler, halk oyunları ve çeşitli gösteriler de sergiledi. Etkinliğe Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yeni eğitim-öğretim yılının ülkeye, ile ve eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Gün, "Bir şehrin sokaklarında, parklarında, bahçelerinde çocuk sesi varsa orada umut vardır, orada gelecek vardır. Bir okulda merak varsa orada öğrenme vardır. Bir sınıfta öğretmen varsa orada geleceğe dair güzel izler vardır. Bugün ise İlköğretim Haftası'nı kutlamak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. İlköğretim, öğrencilerimizin hayatları boyunca ihtiyaç duydukları hasletleri, kazanımları öğrenme sürecidir. Tabii ki bu süreçte sadece temel bilgiler değil, aynı zamanda çocuklarımıza kişiliklerinin kazandırılması, çocuklarımızın şahsiyetlerinin oluşması için çok kıymetlidir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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