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Elazığ'da Hastane Çalışanlarına Üriner Kateter Eğitimi

Elazığ'da Hastane Çalışanlarına Üriner Kateter Eğitimi
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Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde düzenlenen eğitimde, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Necati Mumcu tarafından sağlık çalışanlarına üriner kateter kullanımı ve enfeksiyonlarının önlenmesi konularında bilgi verildi. Programda hasta güvenliğini artırmaya yönelik enfeksiyon önleme stratejileri ele alındı.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi çalışanlarına üriner kateter ve enfeksiyonu eğitimi verildi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi çalışanlarına yönelik "Üriner Kateter ve Enfeksiyonu" konulu eğitim programı düzenlendi. Eğitim kapsamında, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Necati Mumcu tarafından sunum gerçekleştirildi. Sunumda, üriner kateter kullanımı ve buna bağlı gelişebilecek enfeksiyonlar hakkında sağlık çalışanlarına bilgi verildi.

Eğitim programında, enfeksiyonların önlenmesi ve hasta güvenliğinin artırılmasına yönelik konular ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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