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Elazığ'da din hizmetleri değerlendirildi

Elazığ'da din hizmetleri değerlendirildi
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Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Haziran Ayı İlçe Müftüleri Toplantısı'nda din hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve yeni dönem umre programları ele alındı.

Elazığ'da düzenlenen toplantıda din hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve kurumsal çalışmalar değerlendirildi.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Haziran Ayı İlçe Müftüleri Toplantısı, İl Müftüsü Yusuf Bingöl başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya İl Müftü Yardımcısı, ilçe müftüleri ve şube müdürü katıldı. Toplantıda il genelinde yürütülen din hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve kurumsal çalışmalar değerlendirilirken, gündemde yer alan konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Özellikle yeni dönem umre programları ele alınarak, vatandaşlara yönelik yapılacak tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri konusunda istişarelerde bulunuldu. Umre organizasyonlarının daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmeler yapılarak ilgili hususlar görüşüldü.

Toplantı, karşılıklı görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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