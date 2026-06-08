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Elazığ'da arama-kurtarma ve trafik kazalarına müdahale eğitimi

Elazığ'da arama-kurtarma ve trafik kazalarına müdahale eğitimi
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Elazığ AFAD İl Müdürlüğü, 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirme hedefi kapsamında jandarma ve emniyet personeline enkazda arama kurtarma ve trafik kazalarına müdahale eğitimi veriyor. Eğitimler 2026 yılına kadar sürecek.

Elazığ'da afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

Elazığ AFAD İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "100 Bin Arama ve Kurtarma Personeli Yetiştirme Hedefi" kapsamında, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı personeline yönelik Enkazda Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi başladı. AFAD eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerin 12 Haziran 2026 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

Öte yandan, Trafik Güvenliği Eylem Planı performans göstergeleri doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ve ilçe personeline yönelik eğitim programları da aynı tarihte başladı. Program kapsamında katılımcılara Büyük Çaplı Trafik Kazalarında Koordineli Çalışma ve Olay Yeri Yönetimi ile Trafik Kazalarına Müdahale ve Kurtarma konularında teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Söz konusu eğitimlerin 13 Haziran 2026 tarihine kadar süreceği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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