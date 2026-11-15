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Elazığ'da AFAD gönüllülerine afet müdahale eğitimi ve çadır kurma uygulaması yapıldı

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Elazığ'da AFAD gönüllülerine afet müdahale eğitimi ve çadır kurma uygulaması yapıldı
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Elazığ'da AFAD İl Müdürlüğü, AFAD gönüllülerine afet ve acil durumlarda görev ve sorumluluklar ile müdahale süreçlerine ilişkin eğitim verdi. Eğitimde araç gereçler tanıtıldı, gönüllüler çadır kurma ve toplama uygulaması yaptı; bilgi ve becerilerin geliştirilmesi hedeflendi.

Elazığ'da AFAD İl Müdürlüğü tarafından AFAD gönüllülerine yönelik eğitim ve uygulama faaliyeti gerçekleştirildi.

Elazığ AFAD İl Müdürlüğü tarafından afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitimler devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından, AFAD gönüllülerine afet ve acil durumlarda yapılması gerekenler, görev ve sorumlulukları ile afet müdahale süreçleri hakkında teorik bilgiler verildi. Eğitimin devamında, afet ve acil durumlarda kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar tanıtılarak kullanım alanları hakkında bilgilendirme yapıldı. Programın uygulamalı bölümünde ise gönüllüler tarafından çadır kurma ve toplama çalışmaları gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen eğitim ve uygulama faaliyetiyle destek AFAD gönüllülerinin afetlere hazırlık, müdahale ve destek süreçlerindeki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, muhtemel afetlere karşı daha donanımlı hale gelmeleri hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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