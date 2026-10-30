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Elazığ'da 28 ilkokul öğrencisi İçme köyünde kuş gözlemciliği eğitimi aldı

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Elazığ'da 28 ilkokul öğrencisi İçme köyünde kuş gözlemciliği eğitimi aldı
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Elazığ'da İsmetpaşa İlkokulu'ndan 28 öğrenci ve öğretmenleri, İçme köyündeki Kuş Gözlem Kulesi çevresinde düzenlenen doğa etkinliğine katıldı. Etkinlikte öğrenciler tabiat yürüyüşü yapıp fotosafari gerçekleştirdi ve kuş gözlemciliği eğitimi aldı.

İsmetpaşa İlkokulu öğrencileri, İçme köyündeki Kuş Gözlem Kulesi'nde düzenlenen tabiat eğitimi ve kuş gözlemciliği etkinliğine katıldı.

Elazığ'da İsmetpaşa İlkokulu'ndan 28 öğrenci ve öğretmenleri, Güney Keban Baraj Gölü Sulak Alanı tampon bölgesinde yer alan İçme köyündeki Kuş Gözlem Kulesi ve çevresinde düzenlenen doğa etkinliğinde bir araya geldi. Program kapsamında öğrenciler tabiat yürüyüşü yaptı, fotosafari gerçekleştirdi ve kuş gözlemciliği eğitimi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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