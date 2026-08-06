Salihli ADEM'de ilk sergi açıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kısa süre önce hizmet vermeye başlayan Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde açılan ilk kursların tamamlanmasının ardından hazırlanan ilk sergi, düzenlenen törenle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kuduret Gültaş ile kamu kurumlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Açılışın ardından sergiyi gezen Kaymakam Ali Güldoğan, kursiyerlerin el emeği ve göz nuru ürünlerini inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sergide yer alan eserler, ziyaretçilerden de ilgi gördü.

Program kapsamında ilk dönem kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları Kaymakam Ali Güldoğan ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Törende konuşan Kaymakam Güldoğan, Aile Destek Merkezi'nin kadınların sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, kursların hayata geçirilmesinde emeği bulunan eğitmenleri ve kursiyerleri tebrik etti. Güldoğan, ADEM'in ilçedeki kadınların üretime ve sosyal hayata katılımını destekleyen önemli bir merkez olacağını ifade ederek tüm kursiyerlere çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı