Ehliyet alacaklara müjde: Geçme notu düşürüldü, tanınan sınav hakkı sayısı artırıldı

Ehliyet alacaklara müjde: Geçme notu düşürüldü, tanınan sınav hakkı sayısı artırıldı
Güncelleme:
SRC belgesi almak isteyen ticari araç sürücüleri için sınav sistemi köklü şekilde değiştirildi. 1 Mayıs'tan itibaren sınavlar kurs merkezleri yerine ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacak, kamyon ve otobüs şoförlerinin yanı sıra motokuryeler de uygulamaya dahil edilecek. Yeni düzenlemeyle uygulamalı sınav kaldırılırken yalnızca teorik bilgi ölçülecek, geçme puanı 70'ten 60'a düşürülecek ve adaylara tanınan sınav hakkı sekize çıkarılacak.

Ticari araç kullanacak sürücüler için zorunlu olan SRC belgesi sınavlarında önemli bir değişikliğe gidildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim Kursları" yönetmeliğiyle birlikte sınav sistemi merkezi yapıya taşındı.

SINAV YETKİSİ ÖSYM'YE DEVREDİLİYOR

Yeni düzenlemeye göre 1 Mayıs'tan itibaren SRC belgesi almak isteyen adayların sınavlarını kurs merkezleri değil, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) gerçekleştirecek. Kamyon ve otobüs şoförlerinin yanı sıra motokuryeler de artık bu merkezi sınav kapsamına dahil edildi.

UYGULAMALI SINAV KALDIRILDI, BAŞARI BARAJI DÜŞÜRÜLDÜ

Merkezi ortak sınavda yalnızca teorik bilgiler ölçülecek. Daha önce uygulanan pratik sınavlar sistemden çıkarıldı. Yazılı sınavda başarı için gereken puan da 70'ten 60'a indirildi. Adaylar 60 ve üzeri puan almaları halinde sınavı geçmiş sayılacak.

SINAV HAKLARI ARTIRILDI

Kursiyerlere tanınan sınav hakkı 4'ten 8'e yükseltildi. Hastalık, hamilelik ve askerlik gibi gerekçeleri belgeleyen adaylara kayıt dondurma imkanı sağlanacak. Eğitim ve sınav süreçlerinin ise her dönem için en geç bir yıl içinde tamamlanması gerekecek.

KURS KONTENJANLARINDA DÜZENLEME

Motokuryelerin de sisteme dahil edilmesiyle oluşabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla kurs sayıları nüfus esasına göre artırıldı. Kurs ücretlerinin ise valilik bünyesinde oluşturulan komisyonlar tarafından her yıl ocak ayında belirleneceği bildirildi.

Umut Halavart
Haberler.com / Eğitim
Haberler.com
500

