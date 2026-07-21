Uzmanından sürücülere uyarı: 'Birkaç saniyelik öfke yıllarca sürecek pişmanlık getirir'

Trafikte öfkenin muhakeme gücünü ve refleksleri zayıflattığını vurgulayan Trafik ve Güvenli Sürüş Uzmanı Mesut Tulukçu, ehliyet yenileme süreçlerinde sürücülere 7 günlük zorunlu teorik eğitim verilmesi için Bakanlığa öneride bulunduklarını açıkladı.

Trafik ve Güvenli Sürüş Uzmanı Mesut Tulukçu, trafikte artan öfke patlamaları ve şiddet olaylarının temel nedeninin kuralsızlık, zaman baskısı ve günlük stres olduğunu belirterek, kalıcı çözüm için eğitim ve ceza dengesinin şart olduğuna dikkat çekti. Trafik kurallarının yeterince bilinmemesi ve uygulanmamasının sürücüler arasında gerginliğe yol açtığını ifade eden Tulukçu, "Özellikle geçiş hakkı ve kavşak kurallarında herkes kendini haklı gördüğünde tartışma kaçınılmaz oluyor. Öfke refleksleri ve muhakeme gücünü zayıflatıyor, ani manevra ve yakın takip gibi riskli davranışları tetikliyor. Birkaç saniyelik hırs, yıllarca sürecek pişmanlıklara neden olabiliyor" diye konuştu.

Trafikte kalıcı düzenin sadece cezalarla sağlanamayacağını vurgulayan Tulukçu, Bakanlığa sundukları teklifi de açıklayarak, "Ehliyet yenileme sürecinde sürücülerin 7 günlük teorik eğitimden geçirilmesini önerdik. Bu sayede unutulan kurallar hatırlatılacak ve güncel mevzuat aktarılacaktır. Güvenli trafiğin temeli sadece ceza değil, eğitim, trafik adabı ve karşılıklı saygıdır" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı