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Ehliyet almak artık daha zor! Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak

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Sürücü kursları ve ehliyet sınavıyla ilgili yönetmelik değişiyor. Sürücü adaylarına direksiyon sınavında park manevrasında iki deneme hakkı verilmesi bekleniyor. Sürücü adayları 'U dönüşü' de yapmak durumunda kalabilir. Sınav süresi ise akıcı trafik de eklenerek 40 dakika olacak.

Sürücü adaylarının eğitim standartlarının yükseltilmesi için yeni yönetmelik hazırlanıyor. Park manevrasında deneme hakkı ikiye çıkacak. Sınav süresinin de uzatılmasını öngören yönetmelikte elektrikli araçlar ve engelliler için de düzenleme bekleniyor. Düzenlemenin Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında yapılacağını anlatan İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Murat Tekin, "Daha iyi sürücüler yetiştirebilmek için sınav süresinin 40 dakikaya uzatılması bekleniyor" dedi.

"JOKER" GİRİŞİMİNE SON

Tekin "Yönetmelik değişikliğini STK'lar olarak Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'yle istişare ettik, bizlerin de görüşlerini aldılar" dedi. Taslağı hazırlanan yönetmeliğin bitme aşamasına geldiğini dile getiren Tekin, "İmzaya sunulup yayımlandıktan sonra sürücü kurslarının uyum sağlaması için değişiklikler yapması gerekiyor. Bu yönetmelik standartların yükseltildiği bir yönetmelik olarak algılanabilir" diye konuştu.

Murat Tekin, "Hazırlanan yönetmelikle kursiyerlerin direksiyon sınavlarında değişiklikler yapılması planlanıyor. Sınav süresinin daha iyi sürücüler yetiştirebilmek için 40 dakikaya uzatılması, sürücü kurslarına kaydolacak kursiyerlerin kimliklerini yenilemesi şartının gelmesi bekleniyor. Bunlar güvenlik açısından önemli. Haberlerde çıkan 'joker' denilen, birinin yerine kimliğini değiştirerek başkasının sokulması gibi illegalliği ortadan kaldıracak bir uygulama. Kişinin kimliğiyle doğrulama yapılarak sınava alınacak. Bu değişiklik yapılarak oluşabilecek usulsüzlüklerin önüne geçilecek" dedi.

PARK KURALI YUMUŞADI

Sürücü adaylarının iki araç arasına park etme konusunda sorun yaşadıklarının altını çizen Murat Tekin "Bir kursiyerin tek hamlede aracını geri geri gelerek iki arabanın arasına park etmesi gerekiyordu. Bu çok katıydı. Ölümle çok bir bağlantısı olmayan ve eğitimlerin tamamının buraya yoğunlaşmasına sebep olan bir maddeydi. Burada da bir değişiklik yapılması bekleniyor. Kursiyer iki araç arasına park ederken ilk hakkında deneme yapacak, eğer başarılı olamazsa çıkacak tekrar manevra yapmayı deneyebilecek" bilgisini paylaştı.

ENGELLİYE KENDİ ARACINDA EĞİTİM

Engelli kursiyer bireylerin direksiyon sınavında yaşadıkları sorunlara da değinen Tekin "Engelli kursiyerlerin hepsinin çeşit çeşit engelli durumları söz konusu. Bir aracı yüz çeşit engelliye çeviremeyebiliyoruz ama burada da bir değişiklik yapması bekleniyor. Bu konuda sürücü adayına 'Eğer ehliyet almak istiyorsanız kendi aracınızı temin edebilir, bu araçla kursa kaydolabilir, eğitimlerinizi bu araçla alabilir, mezun olmak için de sınava bu araçla girebilirsiniz. Eğer bunu temin edemiyorsanız bu aracı kiralayabilirsiniz' diyerek bir alternatif getirilmesini istiyoruz. Bu engelli vatandaşlarımız için de olumlu bir şey. Engelli vatandaşımız geldiğinde kendi aracıyla hem eğitim alabilecek hem de sınav yapabilecek" dedi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ İÇİN ÖZEL SORU

Türkiye'de elektrikli araç kullanımının arttığına değinen Tekin, artık eğitimlerde bu araçların da kullanıldığını söyledi. Tekin "Yeni yönetmelikle sürücü kurslarında elektrikli otomatik vites araçlarının kullanılabileceğiyle ilgili düzenlemenin yapılmasını bekliyoruz. Sınavdaki araç elektrikli ise batarya seviyesi gibi aracı da ilgilendiren ama elektrikli araçta olup da normal otomobilde olmayan şeylerin sorularının çıkarıldığı değişiklik yapılmasını ve elektrikli araç tanımı gelmesi bekleniyor" dedi.

SINAVDA 'U' DÖNÜŞÜ DE İSTENECEK

Direksiyon sınavlarında motosiklet ve otomobil kullanımı eğitiminde "U dönüşü" manevrasının eklenmesini öngördüklerini dile getiren Tekin, "Kursiyerlerden iki manevrayla 'U dönüşü' yapması istenecek" diye konuştu.

Kaynak: AA / Eğitim

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Yorumlar (7)

Musa Tekin:

Siz zaten eğitimli insanların olmasını istemiyorsunuz. Sürücü mü isteyeceksiniz. Normal eğitimi bitirdiniz. şimdi sıra diğerlerine geldi. Yazık. Eğitim şart.

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Doğrucu:

Bir ülkede cami sayısı okul sayısının 5 katı…imam sayısı öğretmen sayısının 10 katı… olursa o ülke sürünmeye sömürülmeye mahkumdur

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BABABA:

Eğitim şart. Misal siz, yıllardır kör aksak yapılan ehliyet sınavlarıyla araba kullanmayı bilmeyen yüz binlerce kişi trafiği tehlikeye atarken değişen bir bir sisteme karşı nasıl muhafazakar olabiliyorsunuz anlamıyorum. Ve bu yorumun altına yorum atan arkadaş nasıl da konuyu istediği noktalara çekiyor. Çünkü fonlandığı kimseler bunu istiyor zannımca. Ülkemizdeki okul ve cami sayısı neredeyse eşittir. Çalışan öğretmen sayımız milyon civarlarında iken imam ve müezzin sayısı 90 bin civarıdır.

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BABABA:

Ek olarak Diyanet personel sayısı 200 bin civarıdır. Birazcık düşünüp akıl edip daha sonra insanlara beyan bildiriniz. Niyetinizi kötü gösteriyorsunuz yoksa.

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A. Erol:

Kazaların en büylük sebebi YAKIN TAKİP ancak bunu takip eden tek bir birim yok. Polislerin tek baktıkları şey hız... Otobanda 10-20 km hızlı gitmenin kimseye zararı olmaz. Ama şu an binlerce araç TEK FARLA seyahat ediyor. Bunu da kontrol eden kimse yok, kameralar da ne hikmetse bunu görüp aracı durdurmuyor. Bir sorun da çok yavaş ve tehlikeli seyahat eden ESKİ ARABALAR. Neredeyse kağnı hızında ve sekiz çizerek giden araçlar var... 50 yaşında Station Renault 12'nin ne işi var yollarda?

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Cihans:

Halkikiz herseyin iyisine layik o reno statition varya tam bit demir yihinibgetir volvoyu kapisir halkimiz he4seyin iyieine layik o yuzden mutevellit avrupada 3 kiris bozde 15 kirus

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Fatma Betül:

Bir direksiyon hocası olarak tel diyebildiğim şey sınavlar daha zor olmalı ve herkes ehliyet almamalı.

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