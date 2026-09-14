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Eğitim yuvasında hüzünlü ilk gün: Yüksekova’da vefat eden fizik öğretmeni İkram Anuk unutulmadı

Eğitim yuvasında hüzünlü ilk gün: Yüksekova’da vefat eden fizik öğretmeni İkram Anuk unutulmadı
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde geçen ay geçirdiği hastalıktan dolayı hayatını kaybeden fizik öğretmeni İkram Anuk, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde görev yaptığı İsmet Alkan Anadolu Lisesi’nde düzenlenen duygusal bir törenle anıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçen ay geçirdiği hastalıktan dolayı hayatını kaybeden fizik öğretmeni İkram Anuk, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde görev yaptığı İsmet Alkan Anadolu Lisesi'nde düzenlenen duygusal bir törenle anıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde yaklaşık 25 gün boyunca tedavi gören fizik öğretmeni İkram Anuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamamıştı. Genç öğretmenin vefatı, Hakkari eğitim camiasında ve ilçe genelinde derin bir üzüntüye yol açmıştı. 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk zilinin çaldığı gün, okul yönetimi tarafından merhum öğretmen için özel bir anma programı organize edildi. İpekyolu üzerindeki İsmet Alkan Anadolu Lisesi'nin bahçesinde gerçekleştirilen programa; Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, öğretmen arkadaşları, okul öğrencileri ve Anuk'un kederli ailesi katıldı.

Törende Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edilirken, meslektaşları ve öğrencileri gözyaşlarına hakim olamadı. Kaymakam Volkan Hülür, merhum öğretmenin ailesine başsağlığı dileklerini ileterek, İkram Anuk'un eğitime kattığı değerlerin ve silinmez hatırasının okulda yaşatılacağını vurguladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin ise Hakkari ve Yüksekova eğitim camiasının çok değerli bir neferini, çalışkanlığı ve sevecen kişiliğiyle tanınan bir öğretmenini kaybettiğini ifade etti.

Programın ardından Anuk'un sınıfı karanfillerle donatıldı; masasına ve kürsüsüne öğrencileri tarafından fotoğrafı ve kırmızı güller bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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