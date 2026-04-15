Eğitim Sendikaları Şanlıurfa'daki Saldırıya Tepki Gösterdi

Güncelleme:
Burdur'da eğitim sendikaları, Şanlıurfa'daki okula düzenlenen pompalı tüfekli saldırı sonrası ortak basın açıklaması yaptı. Eğitim Bir-Sen Başkanı, eğitim kurumlarındaki şiddetin artışına dikkat çekerek toplumsal değerlerin çöküşüne vurgu yaptı.

BURDUR'da eğitim sendikaları, Şanlıurfa'daki bir lisede pompalı tüfekle yapılan saldırıya ilişkin ortak açıklama yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen basın açıklamasına sendika temsilcileri ve eğitimciler katıldı. Eğitim Bir- Sen Şube Başkanı Murat Bulut, "Şiddet olayları toplum içinde yaygınlaşmış, eğitim kurumları şiddet olaylarının sıklıkla yaşandığı alanlara dönüşmüş, eğitim çalışanları şiddetin açık bir hedefi olmuştur. Bu manzara toplumsal değerlerin çöküş göstergesidir. Bu yaşananlar karşısında herkesin başını iki eli arasına alıp 'Nereye bu gidiş' sorusunu sormalı, sorumluluğunu düşünmelidir. Öğretmenin itibarsızlaşması da toplumsal değerlerin çöküş alametidir. Bu topraklarda bin yıldır var olan 'Bir harf öğretene 40 yıl hizmet etmek gerekir' anlayışı terk edildi. Eğitimciler, her türlü mecra kullanılarak yıpratılan, şikayet edilen, darp edilen insanlara dönüştürüldü. Bu yanlış iklimin sonucunda Siverek'te yaşadığımız vahim tablo oluşmuştur" ifadelerini kullandı.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Huzur Partisi'nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu

Adı sanı duyulmayan partinin ilçe başkanına bakın! Yorumlar bomba
'Sıkıldım' diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

"Sıkıldım" diyerek boşanmıştı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti

Kahramanmaraş'taki Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü

Senin gibi evlat olmaz olsun! Mahallenin gençleri kayıtsız kalmadı
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı

Okul saldırganı apar topar defnedildi, ailesi ilçeden kaçırıldı