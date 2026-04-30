Haberler

Ege Üniversitesinde "28. Tanıtım Günleri" heyecanı başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Ege Üniversitesi, 7-8 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştireceği 28. Tanıtım Günleri ile kapılarını geleceğin üniversite öğrencilerine açıyor.

Geleneksel hale gelen ve bu yıl 28'incisi düzenlenecek olan "Tanıtım Günleri", 7-8 Mayıs 2026 tarihlerinde Ege Üniversitesi Büyük Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında aday öğrenciler, hayallerindeki bölümler hakkında detaylı bilgi alırken, kampüs yaşamını da yerinde deneyimleme fırsatı bulacak.

Üniversite adaylarını ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, "70 yılı aşkın tecrübemiz ile geleceğin teminatı olan gençlerimizi kampüsümüzde ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. 28. Tanıtım Günleri kapsamında, aday öğrencilerimizin kariyer yolculuklarına ışık tutmayı ve onlara hayallerindeki üniversite yaşamını tüm detaylarıyla tanıtmayı hedefliyoruz. 'Köklü Birikimiyle Bilimde Öncü, Araştırmada Güçlü Üniversite' olarak tüm gençlerimizi üniversitemizin ayrıcalıklı imkanlarını ve kampüsümüzü keşfetmeye davet ediyoruz" dedi.

Kurulacak stantlarda öğrenciler bilgilendirilecek

Ege Üniversitesinin sunduğu geniş akademik imkanların anlatılacağı etkinlikte; fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları kurulan stantlarda aday öğrencilerle bir araya gelecek. Öğrenciler, tercih etmeyi düşündükleri bölümlerin ders içerikleri, teknik altyapısı, laboratuvar imkanları ve mezuniyet sonrası iş olanakları hakkında birinci ağızdan bilgi edinebilecekler. Öğrenciler ayrıca kampüsteki sosyal, kültürel ve sportif olanakları da yakından görecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

