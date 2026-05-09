Edirneli minik yazarlardan Filistinli çocuklara 54 bin 345 TL destek

Edirne Plevne İlkokulu ve 75. Yıl İlkokulu öğrencileri, hazırladıkları kitapların satışından elde ettikleri 54 bin 345 TL'yi Filistinli çocuklara ulaştırmak üzere Türk Kızılay Edirne İl Başkanlığı'na teslim etti. Programda, öğrencilere belgeler ve hediyeler verildi.

Edirne Plevne İlkokulu ve 75. Yıl İlkokulu öğrencilerinin büyük emek ve sevgiyle hazırladığı kitapların satışından elde edilen 54 bin 345 TL gelir, Filistinli çocuklara ulaştırılmak üzere Türk Kızılay Edirne İl Başkanı Gözde Emel Baytar'a teslim edildi.

Gerçekleştirilen programda öğrencileri misafir eden Gözde Emel Baytar, anlamlı çalışmaları nedeniyle öğrencilere belge ve çeşitli hediyeler takdim etti. Yardımların ulaştırılması sürecine destek veren İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Müzekka Bayrak'a da teşekkür edildi.

"Minik Yazarlar" projesi çerçevesinde öğrenciler yalnızca kitap yazma heyecanını yaşamakla kalmadı, aynı zamanda paylaşmanın, yardımlaşmanın ve ihtiyaç sahiplerine umut olmanın en güzel örneklerinden birini sergiledi.

Duyarlılıklarıyla takdir toplayan öğrenciler, öğretmenler ve destek veren vatandaşlar büyük beğeni topladı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
