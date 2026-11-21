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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından açıklanan 2026-2027 Türkiye Üniversiteleri Sıralaması'nda 199 üniversite arasında 88'inci sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, akademik performansın 15 farklı gösterge üzerinden değerlendirildiği sıralamada EBYÜ, geçen yıl 90'ıncı sırada bulunduğu genel sıralamada iki basamak yükseldi.

Üniversite, devlet üniversiteleri arasında 126 kurum içerisinde 72'nci, 2000 yılından sonra kurulan 127 üniversite arasında ise 35'inci sırada yer aldı.

Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı göstergesinde Türkiye genelinde 30'uncu sıraya yerleşen EBYÜ, bu alanda değerlendirilen üniversiteler arasında ilk yüzde 15'lik dilime girdi.

Yurt içi akademik iş birliği göstergesinde 55'inci, bilimsel doküman göstergesinde ise 67'nci sırada bulunan üniversite, 2026-2027 değerlendirmesinde 584,73 toplam puan elde etti.

Bir önceki yıl 602,70 olan toplam puanda düşüş yaşanmasına rağmen genel sıralamada iki basamaklık yükseliş kaydeden üniversitenin, uluslararası akademik iş birliği alanında ilerleme sağladığı, bilimsel yayın ve araştırma projelerinde ise gelişime açık alanlarının bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bilimsel yayın niteliğinin artırılması, ulusal ve uluslararası araştırma iş birliklerinin güçlendirilmesi ve proje üretim kapasitesinin geliştirilmesinin akademik performansın yükseltilmesinde önem taşıdığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı