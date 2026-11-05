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EBYÜ Senatosunda Hukuk Fakültesi öğrencisi Ali Fuat Çevik öğrenci temsilcisi seçildi

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EBYÜ Senatosunda Hukuk Fakültesi öğrencisi Ali Fuat Çevik öğrenci temsilcisi seçildi
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ali Fuat Çevik, üniversite senatosunda öğrenci temsilcisi olarak seçildi. Rektör, Çevik'i tebrik etti; Çevik'in öğrencilerin görüş ve önerilerini senato çalışmalarına aktarması bekleniyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ali Fuat Çevik, üniversite senatosunda öğrenci temsilcisi olarak seçildi.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız başkanlığında gerçekleştirilen Senato toplantısına rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun, Genel Sekreter Mustafa Yurteken, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile senato üyeleri katıldı.

Toplantıda, üniversitenin karar alma süreçlerinde öğrencileri temsil edecek isim olarak Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ali Fuat Çevik belirlendi.

Rektör Kuyrukluyıldız, öğrenci temsilciliğine seçilen Çevik'i tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Çevik'in, öğrencilerin görüş, öneri ve beklentilerinin senato çalışmalarına aktarılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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