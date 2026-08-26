EBYÜ'de Senato ve Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız başkanlığında yapılan Senato ve Yönetim Kurulu toplantısında, akademik ve idari süreçler değerlendirildi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları ile kurumsal yapıyı güçlendirecek stratejik hedefler görüşüldü.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Senato ve Yönetim Kurulu toplantısı, Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız başkanlığında gerçekleştirildi.
Üniversitenin üst yönetimi ile Senato ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, üniversitenin güncel akademik ve idari süreçleri değerlendirildi.
Toplantıda ayrıca 2026-2027 eğitim-öğretim yılına yönelik hazırlık ve planlamalar ele alınarak, üniversitenin kurumsal yapısını güçlendirecek stratejik adımlar ve yeni döneme ilişkin hedefler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından toplantı sona erdi.