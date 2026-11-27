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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) bünyesinde faaliyet gösteren 60+ Tazelenme Üniversitesi, üçüncü akademik yılında 107 öğrenciye ulaşarak ileri yaştaki bireylerin eğitim, sosyal ve kültürel hayata katılımına katkı sağlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile 12 Eylül 2024'te imzalanan 10 yıllık protokol kapsamında 45 öğrenciyle eğitim faaliyetlerine başlayan program, üçüncü yılında büyümeye devam ediyor.

Koordinatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Sevda Özütürker'in yürüttüğü programda, bu yıl 30 yeni öğrencinin katılımıyla 84 kadın ve 23 erkek olmak üzere toplam 107 kişi eğitim görüyor. Programın en ileri yaştaki öğrencisi ise 77 yaşında.

4 yıl süren ücretsiz eğitim programında gönüllü akademisyenler tarafından haftada üç gün, toplam 12 saat ders veriliyor. Öğrenciler, sağlıklı yaş alma, dijital okuryazarlık, İngilizce, hukuk, edebiyat, finans, psikoloji, görsel sanatlar, müzik ve spor gibi farklı alanlarda eğitim alıyor. Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerin de düzenlendiği program kapsamında "Üç Kuşak Bir Masal" etkinliği, rölyef ve filografi sergileri ile "Erzincan Türküleri" konseri gerçekleştirildi.

Program öğrencilerinden 76 yaşındaki Emine Abanus üniversite sıralarında öğrencilik heyecanını sürdürürken, 63 yaşındaki Ayla Şirin yarım kalan eğitim hayalini gerçekleştiriyor. Mehmet Çakmak da programda edindiği bilgiler ve kurduğu dostluklarla hayata yeniden tutunduğunu belirtiyor.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız da öğrencileri ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, öğrencilerin talep ve önerilerini dinledi.

Programa yönelik desteklerinin devam edeceğini ifade eden Kuyrukluyıldız, emeği geçen akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

İlk mezunlarını 2027-2028 akademik yılında vermesi planlanan 60+ Tazelenme Üniversitesi, ileri yaştaki bireylerin hayat boyu öğrenme sürecine katılımını desteklemeyi sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı