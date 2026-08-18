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Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Yeniden Atandı

Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Yeniden Atandı
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne mevcut Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir yeniden atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/257 sayılı karar doğrultusunda Sözbir, görevine devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Nedim Sözbir yeniden atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından üniversitede yeni dönem başladı.

Düzce Üniversitesi'nde Nedim Sözbir dönemi devam ediyor. Düzce Üniversitesi Rektörlüğü atamasına ilişkin beklenen karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla gerçekleşen atama doğrultusunda, mevcut Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir görevine yeniden getirildi.

Resmi karar yayımlandı

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince alınan 2026/257 sayılı Karar kapsamında Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi Rektörü olarak güven tazeledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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