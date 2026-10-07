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Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Özer, izci liderleriyle çalışmaları değerlendirdi

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Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Özer, izci liderleriyle çalışmaları değerlendirdi
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Düzce'de izcilik faaliyetlerine ilişkin değerlendirme toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer'in katılımıyla yapıldı. İzci liderleri, kent genelinde sürdürülen çalışmalar ve önümüzdeki dönem planlarını ele aldı.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, kentte izcilik çalışmalarını yürüten izci liderleriyle bir araya geldi. Görüşmede devam eden faaliyetler ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ve Sivil Savunma Birimi liderliğinde yürütülen izcilik faaliyetlerine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ile bir araya gelen izci liderleri, kent genelinde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Görüşmede mevcut izcilik faaliyetlerinin yanı sıra önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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