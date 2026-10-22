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Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer başkanlığında haftalık toplantı yapıldı

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Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer başkanlığında haftalık toplantı yapıldı
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Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer başkanlığında haftalık planlama ve süreç değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya müdürlük bünyesindeki şube müdürleri katıldı; devam eden çalışmalar, gelecek haftanın programı ve birimler arası koordinasyon ele alındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer başkanlığında haftalık planlama ve süreç değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda devam eden çalışmalar, gelecek haftanın programı ve birimler arası koordinasyon ele alındı.

Mill Eğitim Müdürlüğünde, eğitim hizmetlerine yönelik çalışmaların değerlendirildiği haftalık planlama toplantısı düzenlendi. İl Müdürü Gülşen Özer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya müdürlük bünyesinde görev yapan şube müdürleri katıldı. Toplantıda, müdürlük tarafından yürütülen faaliyetlerin mevcut durumu ele alınarak çalışmaların ilerleyişi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin de görüşüldüğü toplantıda, birimler arasındaki koordinasyonun sağlanması ve çalışmaların düzenli şekilde yürütülmesine ilişkin konular üzerinde duruldu. Toplantı, haftalık iş planlamasına yönelik görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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