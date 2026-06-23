Atıkları sanat eserine dönüştürdüler

DÜZCE(İHA) – Düzce Işık İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri topladıkları atıkları sanat eserine dönüştürerek, sergilemeye başladı.

Işık İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yıl boyunca hazırladıkları birbirinden özel çalışmaları sergide görücüye çıkardı. Öğrenciler, günlük hayatta kullanılan ve çoğu zaman atık olarak değerlendirilen malzemeleri sanat eserlerine dönüştürerek büyük beğeni topladı.

Sınıf öğretmeni Selma Sel rehberliğinde hazırlanan sergide; geri dönüşüm çalışmaları, mozaik, seramik, vitray, maske ve ahşap boyama eserlerinin yanı sıra farklı materyaller kullanılarak hazırlanan Türk bayrağı tasarımları, Anadolu motifleri ve taş boyama çalışmaları yer aldı.

Öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen sergide, çocukların yıl boyunca emek vererek ortaya koydukları eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Özellikle geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan çalışmalar, atıkların sanata dönüşebileceğini gözler önüne serdi.

Sergi sayesinde öğrenciler hem üretmenin mutluluğunu yaşadı hem de çalışmalarını toplumla paylaşarak özgüven kazandı. Veliler ve davetliler tarafından ilgiyle gezilen sergide, öğrencilerin hayal gücü ve el becerileri takdir topladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı