Düzce'de minik öğrencilerin 'Okuma Bayramı' coşkusu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de birinci sınıf öğrencileri, okuma ve yazma öğrenmenin sevincini düzenlenen etkinlikte aileleriyle birlikte yaşadı.

Düzce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İlkokulu konferans salonunda gerçekleştirilen "Okuma Bayramı" etkinliğine, öğretmenler ve veliler katıldı. 1-D sınıfı öğrencileri, etkinlikte yıl boyunca öğrendikleri bilgi ve becerileri sahneleme fırsatı buldu. Sınıf öğretmeni Pınar Dursun öncülüğünde hazırlanan dans ve drama etkinliklerini başarıyla sergileyen minik öğrenciler, katılımcılara renkli anlar yaşattı. Veliler, çocuklarının sahnedeki performansını bir ilgi ve heyecanla izledi.

"Artık kitapların rengarenk dünyası sizlere açık"

Öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade eden sınıf öğretmeni Pınar Dursun, "Bugün burada çocuklarımızın ilk büyük başarılarından birini kutlamak için bir aradayız. Eğitim hayatlarının en özel adımlarından olan okuma, yazmayı öğrenmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Yılın başında bazı harfleri bile tanımayan minik öğrencilerimiz, bugün kitap okuyabilen, duygularını ifade eden bireyler haline geldi. Her okuduğumuz harfte her öğrendiğimiz kelimede onların heyecanına, mutluluğuna ve emeğine tanık olduk" dedi.

Öğrencilere gelecek eğitim hayatları için de tavsiyelerde bulunan Dursun, "Sevgili çocuklar; sizler çok çalıştınız, sabrettiniz ve başardınız. Artık kitapların rengarenk dünyası sizlere açık. Okudukça öğrenecek, öğrendikçe büyüyeceksiniz. Sizlerle gurur duyuyorum" diye konuştu.

Renkli görüntülere sahne olan program pasta kesimiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı