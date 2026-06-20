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Düzce'de eğitim çalışmaları değerlendirme toplantısında ele alındı

Düzce'de eğitim çalışmaları değerlendirme toplantısında ele alındı
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Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer başkanlığında düzenlenen toplantıda, il genelindeki eğitim-öğretim faaliyetleri, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler masaya yatırıldı.

öğretim faaliyetleri ve planlanan çalışmalar masaya yatırıldı.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer başkanlığında, müdürlük yöneticilerinin katılımıyla İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda il genelinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, devam eden çalışmalar ve eğitim kurumlarında sürdürülen iş ve işlemler değerlendirildi. Ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ve süreçler hakkında görüş alışverişinde bulunularak kurumlar arasındaki koordinasyon konuları ele alındı. Toplantının sonunda eğitim hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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