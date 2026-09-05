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Ders Kitapları Dağıtım Süreci Yerinde İncelendi

Ders Kitapları Dağıtım Süreci Yerinde İncelendi
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İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, öğretim yılı öncesinde öğrencilerin kullanacağı ders kitaplarının dağıtım sürecini depoda yerinde inceledi. Kitapların okullara zamanında ve eksiksiz ulaştırılması için çalışmaların titizlikle sürdüğü belirtildi.

öğretim yılı öncesinde öğrencilerin kullanacağı ders kitaplarının dağıtım süreci, İl Milli Eğitim Müdürlüğü deposunda yerinde incelendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürünün katılımıyla gerçekleştirilen incelemede, kitapların okullara ulaştırılması için yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Öğrencilerin ders kitaplarına eğitim-öğretim yılının başlangıcında eksiksiz şekilde ulaşabilmesi amacıyla dağıtım ve sevkiyat sürecinin planlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Yetkililer, kitapların okullara zamanında ve eksiksiz ulaştırılması için gerekli çalışmaların titizlikle devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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