Düzce Akçakoca'da Nene Hatun MTAL öğrencilerine iş güvenliği eğitimi verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de mesleki eğitim gören öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde öğrencilere çalışma hayatında karşılaşılabilecek riskler, iş kazalarının önlenmesi ve güvenli çalışma alışkanlıkları hakkında bilgi aktarıldı.

Düzce'de mesleki eğitim gören öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesine yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından Akçakoca Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) farkındalık eğitimi verildi. İş güvenliği uzmanı tarafından verilen eğitimde öğrencilere, çalışma hayatında karşılaşabilecekleri riskler, iş kazalarının önlenmesi ve güvenli çalışma alışkanlıklarının kazandırılması konusunda bilgiler aktarıldı. Mesleki eğitim sürecinde öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği bilinci kazanmasını amaçlayan programla gençlerin çalışma hayatına daha bilinçli ve güvenli şekilde hazırlanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı