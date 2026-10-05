Düzce Akçakoca'da Fedai Karabıyık MTAL öğrencilerine İSG eğitimi verildi

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşçi Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından, Akçakoca Fedai Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine okul ve işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık eğitimi verildi.

Düzce'de mesleki eğitim gören öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Milli Eğitim Müdürlüğü İşçi Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından Akçakoca Fedai Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) farkındalık eğitimi verildi. İş güvenliği uzmanları tarafından gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilerin hem okul ortamında hem de mesleki eğitim kapsamında bulundukları işletmelerde karşılaşabilecekleri iş sağlığı ve güvenliği risklerine dikkat çekildi. Eğitim kapsamında güvenli çalışma kuralları, iş kazalarının önlenmesi, çalışma ortamındaki risklerin fark edilmesi ve İSG kültürünün önemi konusunda öğrencilere bilgilendirmelerde bulunuldu. Çalışmayla, öğrencilerin meslek hayatına başlamadan önce iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık kazanmaları ve güvenli çalışma kültürünü benimsemeleri amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı