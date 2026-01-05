Mescitte uyurken duydu, ayağa kalkıp tek başına saygı duruşuna geçti
Sakarya'da İstiklâl Marşı töreni öncesinde okulun mescidinde uyuyakalan bir öğrenci, marşın sesini duyar duymaz tek başına ayağa kalkarak saygı duruşunda bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan ve okul yönetimi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
- Sakarya'daki bir özel okulda ortaokul öğrencisi Ahmet Eymen Bekar, İstiklal Marşı'nı duyar duymaz ayağa kalktı ve saygı duruşunda bulundu.
- Ahmet Eymen Bekar, İstiklal Marşı'na tören alanındaki arkadaşları gibi eşlik etti.
- Öğrencinin davranışı güvenlik kameralarına yansıdı ve okul yönetimi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler geniş yankı buldu.
Sakarya'daki bir özel okulda yaşanan olay, millî değerlere bağlılığın çocukların dünyasında nasıl yer ettiğini gösteren anlamlı bir örnek oldu.
İSTİKLAL MARŞI'NI DUYAR DUYMAZ AYAĞA KALKTI
Sabah saatlerinde yapılan İstiklâl Marşı töreni öncesinde okulun mescidinde uyuyakaldığı belirtilen ortaokul öğrencisi Ahmet Eymen Bekar, marşın sesini duyar duymaz ayağa kalktı. Yanında kimse olmamasına rağmen tek başına saygı duruşunda bulunan Ahmet Eymen, İstiklâl Marşı'na tören alanındaki arkadaşları gibi eşlik etti.
O ANLAR KAMERADA
Öğrencinin hiçbir yönlendirme olmadan sergilediği bu davranış güvenlik kameralarına yansıdı. Okul yönetimi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı buldu. Binlerce kullanıcı, Ahmet Eymen'in tutumunu "sessiz ama güçlü bir vatan sevgisi" olarak yorumlayarak ailesi ve öğretmenlerine teşekkür mesajları gönderdi.