Haberler

Mescitte uyurken duydu, ayağa kalkıp tek başına saygı duruşuna geçti

Mescitte uyurken duydu, ayağa kalkıp tek başına saygı duruşuna geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da İstiklâl Marşı töreni öncesinde okulun mescidinde uyuyakalan bir öğrenci, marşın sesini duyar duymaz tek başına ayağa kalkarak saygı duruşunda bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan ve okul yönetimi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

  • Sakarya'daki bir özel okulda ortaokul öğrencisi Ahmet Eymen Bekar, İstiklal Marşı'nı duyar duymaz ayağa kalktı ve saygı duruşunda bulundu.
  • Ahmet Eymen Bekar, İstiklal Marşı'na tören alanındaki arkadaşları gibi eşlik etti.
  • Öğrencinin davranışı güvenlik kameralarına yansıdı ve okul yönetimi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler geniş yankı buldu.

Sakarya'daki bir özel okulda yaşanan olay, millî değerlere bağlılığın çocukların dünyasında nasıl yer ettiğini gösteren anlamlı bir örnek oldu.

İSTİKLAL MARŞI'NI DUYAR DUYMAZ AYAĞA KALKTI

Sabah saatlerinde yapılan İstiklâl Marşı töreni öncesinde okulun mescidinde uyuyakaldığı belirtilen ortaokul öğrencisi Ahmet Eymen Bekar, marşın sesini duyar duymaz ayağa kalktı. Yanında kimse olmamasına rağmen tek başına saygı duruşunda bulunan Ahmet Eymen, İstiklâl Marşı'na tören alanındaki arkadaşları gibi eşlik etti.

O ANLAR KAMERADA

Öğrencinin hiçbir yönlendirme olmadan sergilediği bu davranış güvenlik kameralarına yansıdı. Okul yönetimi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı buldu. Binlerce kullanıcı, Ahmet Eymen'in tutumunu "sessiz ama güçlü bir vatan sevgisi" olarak yorumlayarak ailesi ve öğretmenlerine teşekkür mesajları gönderdi.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü şarkıcı da gözaltında
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Necip Uysal'a sürpriz teklif! Anında cevap verdi

Süper Lig'den sürpriz teklif! Anında cevap verdi
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Venezuela'da binlerce kişi Maduro'ya destek için yürüdü! ABD'ye tepki gösterdiler

ABD'nin saldırdığı ülkede binlerce kişi sokaklara döküldü
Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı
Necip Uysal'a sürpriz teklif! Anında cevap verdi

Süper Lig'den sürpriz teklif! Anında cevap verdi
Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu