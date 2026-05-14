Hisarcık MYO'nun 2 projesi şartlı kabul almaya hak kazandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hisarcık MYO öğrencileri, TÜBİTAK 2209-A programı kapsamında iki proje ile şartlı kabul aldı. Projelerden ilki yerel değerlere ilgi ve kültürel sürdürülebilirlik üzerine, diğeri ise halk inançlarının modern insan üzerindeki psikolojik etkilerini araştırıyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri tarafından hazırlanan 2 proje, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında şartlı kabul almaya hak kazandı.

Şartlı kabul alan projelerden ilki, "Hisarcık'ta Gençlerin Yerel Değerlere İlgisi ve Kültürel Sürdürülebilirlik Üzerine Bir Araştırma" başlıklı çalışma oldu. Projenin yürütücülüğünü Nurullah Tutar üstlenirken, proje ortağı olarak Ercan Sivil görev aldı. Projenin danışmanlığını ise Öğr. Gör. Hüseyin Yılmaz yürütüyor.

Şartlı kabul alan bir diğer proje ise "Halk İnançlarının Modern İnsan Üzerindeki Psikolojik Etkileri" başlığını taşıyor. Projenin yürütücülüğünü Nazmiye Yıldız gerçekleştirirken, proje ortakları Ennur Akel ve Hasan Atakan Bayazit oldu. Projenin danışmanlığını yine Öğr. Gör. Hüseyin Yılmaz üstlendi.

Konuyla ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bilimsel araştırma ve proje kültürünün öğrenciler arasında yaygınlaşmasının önemine dikkat çekilerek, başarı elde eden öğrenciler ile danışman öğretim elemanı tebrik edildi, başarılarının devamı dilendi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
