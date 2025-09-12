Haberler

Dr. Işıl Boy Ergül: Yapay zeka öğretmenin yerini alamaz, kontrol bizde olmalı

Dr. Işıl Boy Ergül: Yapay zeka öğretmenin yerini alamaz, kontrol bizde olmalı
Dr. Işıl Boy Ergül: Yapay zeka öğretmenin yerini alamaz, kontrol bizde olmalı
Eğitim Teknolojileri Uzmanı Dr. Işıl Boy Ergül, Kariyer4.0 programında yapay zekanın eğitimdeki rolünü değerlendirdi. Yapay zekanın öğretmenin yerini alamayacağını vurgulayan Ergül, manipülasyona açık bir sistem olduğuna dikkat çekti. "Yapay zeka kullanırken kontrol hep bizde olsun" diyen Ergül, insan ve yapay zeka arasındaki sinerjinin henüz kurulamadığını söyledi.

"YAPAY ZEKANIN EĞİTİMDE TEK BAŞINA HİÇBİR BOŞLUĞU DOLDURABİLECEĞİNİ SANMIYORUM"

Eğitim Teknolojileri Uzmanı, TeacherX ve Eğitim Teknolojileri Zirvesi Kurucusu Dr. Işıl Boy Ergül, Kariyer4.0 programında Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Yapay zekanın eğitimdeki rolünü değerlendiren Ergül, "Yapay zekanın eğitimde tek başına hiçbir boşluğu doldurabileceğini sanmıyorum" dedi.

Chatgpt kullanımına dair araştırmalardan örnek veren Ergül, "ChatGPT kullananların yüzde 82'si bir şey arattıktan sonra ne bulduğunu hatırlamıyor" diyerek, yapay zekanın bilgi kalıcılığı ve öğrenme süreçlerindeki sınırlılıklarına dikkat çekti. Ayrıca, "Yapay zeka, öğretmenin yerini alamayacak" sözleriyle eğitimin insani yönünün önemini vurguladı.

Dr. Işıl Boy Ergül: Yapay zeka öğretmenin yerini alamaz, kontrol bizde olmalı

"YAPAY ZEKA KULLANIRKEN KONTROL HEP BİZDE OLSUN"

Ergül, yapay zekanın risklerine de değinerek, "Yapay zeka manipülasyona açık bir sistem" ifadelerini kullandı. Kullanıcıların kişisel ayarlarını düzenlemeleri gerektiğini belirterek, "ChatGPT'de ayarlar kısmınızı kontrol etmeniz gerekiyor" dedi.

Yapay zekayı güvenli ve bilinçli kullanmanın önemini vurgulayan Ergül, "Yapay zeka kullanırken kontrol hep bizde olsun" çağrısında bulundu. Ayrıca, insan ve yapay zeka arasındaki iş birliğinin henüz istenilen düzeye ulaşmadığını hatırlatarak, "İnsan ve yapay zeka arasındaki sinerjinin henüz kurulamamasına yönelik meta analiz çalışması var" sözleriyle dikkat çekti.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Eğitim
