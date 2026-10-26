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DPÜ IEEE öğrencileri Kütahya OSB Müdürü Ergin ile sanayi iş birliğini değerlendirdi

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DPÜ IEEE öğrencileri Kütahya OSB Müdürü Ergin ile sanayi iş birliğini değerlendirdi
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DPÜ IEEE Öğrenci Topluluğu üyeleri, Kütahya OSB Müdürü Tunahan Ergin ile üniversite-sanayi iş birliğini görüştü. Görüşmede teknik seminer, kariyer günü ve teknik gezi planları ele alınırken öğrencilerin mezuniyet öncesi mesleki deneyim kazanması hedefleniyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) IEEE Öğrenci Topluluğu üyeleri, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müdürlüğünü ziyaret ederek OSB Müdürü Tunahan Ergin ile bir araya geldi.

Mühendislik ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren DPÜ IEEE Öğrenci Topluluğu, öğrencilerin teknik becerilerini geliştirmek, liderlik yetkinliklerini artırmak ve iş dünyasıyla daha güçlü bağlar kurmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen ziyarette, üniversite ile sanayi arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede, öğrencilerin üniversitede edindikleri teorik bilgileri uygulamalı deneyimlerle desteklemelerine imkan sağlayacak faaliyetler üzerinde duruldu. Bu doğrultuda, Kütahya OSB iş birliğiyle teknik seminerler, kariyer günleri ve sanayi kuruluşlarına yönelik teknik geziler düzenlenmesi konusunda fikir alışverişi yapıldı.

Planlanan faaliyetlerle öğrencilerin sanayi sektörünü daha yakından tanımaları, farklı alanlarda çalışan sektör profesyonelleriyle bir araya gelmeleri ve mezuniyet öncesinde mesleki deneyim kazanmaları hedefleniyor.

Ziyaretin, üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına katkı sağlamasının yanı sıra akademik bilgi ile sanayideki uygulamaların buluşması açısından da önem taşıdığı belirtildi.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret, üniversite ile sanayi arasındaki bağların güçlendirilmesi ve gelecekte gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalara yönelik iyi niyet temennileriyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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