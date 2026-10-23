Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

DPÜ Emet MYO'da öğrencilere güvenli ilişkiler eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DPÜ Emet MYO'da öğrencilere güvenli ilişkiler eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DPÜ'ye bağlı Emet Meslek Yüksekokulunda öğrencilere “Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler Eğitimi” verildi. Eğitimde saygı, sağlıklı iletişim ve kişisel sınırların önemi anlatılarak öğrencilerin bilinçli davranışlar geliştirmesi amaçlandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesine (DPÜ) bağlı Emet Meslek Yüksekokulunda, öğrencilerin sağlıklı iletişim ve güvenli ilişkiler konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla "Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler Eğitimi" düzenlendi.

Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime, konuşmacı olarak Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli TBM Formatörü Sosyolog Merve Öğütcü'nün yanı sıra Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Zeliha Erol Saylan ve Öğr. Gör. Dr. Sevim Özkan, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Eğitimde, bireyler arası ilişkilerde karşılıklı saygı, sağlıklı iletişim, kişisel sınırların korunması ve güvenli ilişkilerin önemi üzerinde duruldu. Öğrencilerin sosyal ilişkilerinde bilinçli ve duyarlı davranışlar geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlayan eğitimde, saygıya dayalı iletişimin, karşılıklı anlayışın ve kişisel sınırlara saygı göstermenin sağlıklı ilişkiler kurulmasındaki önemi vurgulandı.

Eğitimin soru-cevap bölümünde öğrencilerin soruları yanıtlandı. Program kapsamında ayrıca öğrenciler, sunum ekranına yansıtılan QR kodu cep telefonlarıyla okutarak ilgili formu doldurdu.

Eğitim, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Sevim Özkan tarafından TBM Formatörü Sosyolog Merve Öğütcü'ye teşekkür belgesi takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şarkıcı Nev ikinci kez entübe edildi! Menajerinden kan bağışı çağrısı

Ünlü şarkıcı ikinci kez entübe edildi! Durumu kritik
Buse Terim’den sevgilisiyle romantik konser paylaşımı

Buse Terim sevgilisiyle konserde aşka geldi: Seni bulup...
28 yaşındaki Melike'nin kahreden ölümü! Bovling makinesi hayattan aldı

Daha 28 yaşındaydı! Melike'nin ölümü kahretti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş taraftarından Kartal Kayra'ya tepki

Beşiktaş'ta yıldız oyuncuya tepki! Oyundan çıkarken ıslıklandı
Bulgaristan'da skandal olay! Parlamento başkanının korumaları kadın gazeteciyi yere düşürdü

Yapanlar meclis başkanının korumaları! Kadın gazeteci yerden kalkamadı
Bournemouth, Milan'ı sahadan sildi

Avrupa devi Milan'ı sahadan sildiler!
MESEM'lerde 36 milyon liralık vurgun iddiası! Eski okul müdürleri dahil 22 kişi tutuklandı

Yüz kızartıcı suçtan tutuklama! Aralarında eski okul müdürleri de var
14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı

Meslek öğrenmeye gittiği tamirhanede hayatının şokunu yaşadı
Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu

İşte tutuklu iş insanının parayı kaçırdığı ülke! Dev servet donduruldu
Trump’tan LeBron James’e ulusal marş tepkisi: Özür dilemeli

Bu görüntü Trump'ı çileden çıkarttı