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DPÜ Emet MYO'da 2026-2027 Güz Dönemi programları gözden geçirildi

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DPÜ Emet MYO'da 2026-2027 Güz Dönemi programları gözden geçirildi
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DPÜ Emet MYO'da 2026-2027 Güz Dönemi Program Gözden Geçirme toplantısı, Müdür Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda müfredat güncellemeleri, Bologna ders bilgi paketleri, staj ve ölçme-değerlendirme süreçleri değerlendirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulunda (MYO), 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi kapsamında Program Gözden Geçirme toplantısı gerçekleştirildi.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı başkanlığındaki toplantıya; Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Zeliha Erol Saylan ve Öğr. Gör. Dr. Sevim Özkan, bölüm başkanları, öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri katıldı.

Meslek Yüksekokulu Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, programların müfredat güncelleme durumları ile Bologna Ders Bilgi Paketlerinin güncel tutulmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca İşletmede Mesleki Eğitim, staj ve uygulamalı eğitim süreçleri ele alınırken, ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin öğrencilerin kazanımlarını yeterli düzeyde ölçüp ölçmediği değerlendirildi.

Yeni bölüm ve programların açılması ile mevcut programların ihtiyaçlar doğrultusunda dönüştürülmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Gündem maddelerinin değerlendirilmesinin ardından toplantı, dilek ve temennilerin iletilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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