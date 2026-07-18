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Hisarcık MYO'dan tarım ve orman iş güvenliği eğitimi

Hisarcık MYO'dan tarım ve orman iş güvenliği eğitimi
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hayat Üniversitesi Projesi kapsamında Hisarcık MYO, Karbasan Köyü'nde tarım ve orman alanlarındaki iş kazaları ve güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirme etkinliği düzenledi. Köy halkının yoğun katılımıyla gerçekleşen programda uzmanlar sunum yaptı ve sorular yanıtlandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) Hayat Üniversitesi Projesi kapsamında, Hisarcık Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından "Hayat Üniversitesi Eğitici Sohbetler: Hisarcık İlçesi Tarım Alanlarında ve Orman Bölgelerinde Yaşanan İş Kazalarının Değerlendirilmesi" konulu bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.

Hisarcık'a bağlı Karbasan Köyü Kahvehanesi'nde düzenlenen programa köy halkı yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Burak Kavaslar'ın yanı sıra akademik personeller Öğr. Gör. Ahmet Danış, Öğr. Gör. Arif Emre Şen, Öğr. Gör. Hüseyin Yılmaz, Öğr. Gör. Sezer Çetin ile idari personel Fatih Erkul katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Burak Kavaslar, Hayat Üniversitesi Projesi'nin üniversitenin bilgi ve birikimini toplumla buluşturmayı amaçladığını belirterek, bu tür etkinliklerin toplumun bilinçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Kavaslar, programa gösterilen ilgiden dolayı Karbasan Köyü sakinlerine teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında Öğr. Gör. Ahmet Danış ile Öğr. Gör. Arif Emre Şen tarafından tarım alanları ve ormanlık bölgelerde yürütülen çalışmalarda karşılaşılabilecek iş kazaları, bu kazaların nedenleri ve alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri hakkında kapsamlı sunumlar yapıldı. Sunumlarda güvenli çalışma yöntemleri, dikkat edilmesi gereken hususlar ve yaşanmış iş kazalarından örnekler paylaşılırken, katılımcıların iş güvenliği konusunda farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

Programın sonunda düzenlenen soru-cevap bölümünde köy sakinleri, tarım ve ormancılık faaliyetlerinde güvenli çalışma uygulamalarına ilişkin merak ettikleri konuları öğretim elemanlarına yöneltti. Uzmanlar tarafından soruların yanıtlanmasının ardından etkinlik karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.

Hisarcık Meslek Yüksekokulu yetkilileri, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hayat Üniversitesi Projesi kapsamında toplumun farklı kesimlerine yönelik bilgilendirici ve farkındalık oluşturan etkinliklerin devam edeceğini bildirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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