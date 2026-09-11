Doktora öğrencisinin projesine TÜBİTAK desteği

Kastamonu Üniversitesi'nde doktora öğrencisi tarafından hazırlanan 3B Hücre Kültür Modelleri Projesi, TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.

Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiriciliği doktora programı öğrencilerinden Hilal Metin'in, Prof. Dr. Osman Sabri Kesbiç danışmanlığında hazırladığı "Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Karaciğer Hücre Hattı SOB-15 İçin 3B Kültür Modellerinin Geliştirilmesi ve 2B Kültür Sistemi ile Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi" başlıklı projesi, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı.

Hazırlanan araştırma projesi ile gökkuşağı alabalığı karaciğer hücre hattı SOB-15 için üç boyutlu (3B) hücre kültürü modellerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Çalışmada geliştirilecek 3B modellerin geleneksel iki boyutlu (2B) kültür sistemleriyle karşılaştırmalı olarak analiz edilmesiyle, hücrelerin doğal ortamına daha yakın şartların oluşturulması ve elde edilen sonuçların hücresel çalışmalara katkısının değerlendirilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında ayrıca 3B hücre kültürü sistemlerinin su ürünleri biyoteknolojisi alanındaki kullanım potansiyeli de ele alınacak. Araştırmadan elde edilecek verilerin, gökkuşağı alabalığı karaciğer hücre hattının farklı kültür sistemlerinde kullanımına ilişkin bilimsel bilgi birikimine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı