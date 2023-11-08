Doğa Koleji, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Binlerce öğrenci ve öğretmen, Atatürk'ün hayatına tanıklık eden eşyaları görme fırsatı buldu.

Doğa Koleji Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koleji, Cumhuriyet'in 100'üncü, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki 100 kampüsünden, binlerce öğrenci ve öğretmeniyle Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi.

Törene, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü ile okulun yöneticileri de katıldı.

Sabah saatlerinde Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesini, Eski Meclisi, MTA (Tabiat Tarihi) Müzesi ve Anadolu Medeniyetler Müzesini gezen öğrenciler, Atatürk'ün hayatına ve Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık eden eşyaları görme fırsatı buldu. Atatürk'ün zengin kitap koleksiyonu öğrencilerin büyük ilgisini çekti.

Aslanlı Yol'da yürüyen ve Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Can eşliğinde mozoleye çelenk koyan Doğa Koleji öğrenci, öğretmen ve yöneticileri, Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Tören Can'ın Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamasıyla sona erdi.

"Bize bıraktığın mirası yaşatacak nesiller yetiştirme sorumluluğuyla buradayız"

Açıklamada Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdıklarına yer verilen Mehmet Can, şunları kaydetti:

"Doğa Koleji olarak her yıl olduğu gibi bugün de Türkiye'nin dört bir yanından gelen, yüreği senin sevginle dolup taşan binlerce öğrencimizle huzurundayız. Cumhuriyetimizin 100. yılında bize bıraktığın mirası yaşatacak nesiller yetiştirme sorumluluğuyla buradayız. Genç nesillere senin ilke ve değerlerini anlatarak, onların vatansever ve çağdaş bireyler olarak yetişmelerini, bilinçli bir şekilde ülkenin geleceğine katkı sağlamalarını en temel görevimiz olarak kabul ediyoruz. Ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde seni minnet, saygı ve özlemle anıyoruz. Senin bıraktığın mirası sonsuza kadar yaşatacağız. İlke ve değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalarak, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için çalışacağımıza söz veriyoruz. Emanetin bizim en değerli varlığımızdır."