Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, lise öğrencilerine sebze yetiştiriciliği eğitimi verdi

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, lise öğrencilerini Nev Bahçe'de bir araya getirerek, sebze yetiştiriciliği ve meyve ağaçları bakımı konusunda eğitim verdi. Öğrenciler, toprakla buluşmanın ve doğal lezzetleri sofralarına taşımanın mutluluğunu yaşadı.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilçede lise öğrencilerini Nev Bahçe'de bir araya getirerek, sebze yetiştiriciliği ve meyve ağaçları bakımı konusunda eğitim verdi.

Yenişehir Belediyesi Nev Bahçe'de lise öğrencileri, toprakla buluşmanın ve doğal lezzetleri sofralarına taşımanın mutluluğunu yaşadı.

Lise öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde sebze bahçesinde sebze yetiştiriciliği ve meyve ağaçları bakımıyla ilgili temel bilgiler veren uzmanlar, bahçede öğrencilere pratik deneyimler yaşatarak toprakla çalışmanın bitkilerle iç içe olmanın keyfini yaşattı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, doğal tarım ve organik ürünlerin önemine vurgu yaparak, gençlerin bu konuda bilinçlenmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Beşikci, "Sebze Bahçesi'nde gerçekleşen etkinlikle, öğrencilere sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda doğayla uyumlu yaşamın ve sağlıklı beslenmenin önemini kavrama fırsatı tanıdık" dedi.

Öte yandan düzenlenen etkinlikte öğrenciler ayrıca bahçede yapılan hasatla birlikte kendi elleriyle yetiştirdikleri sebzeleri topladı. - DİYARBAKIR