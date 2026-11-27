Diyarbakır'ın Dicle İlçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi koordinesinde, Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (KODA) işbirliğiyle, ilçede görev yapan 65 öğretmene mesleki eğitim verildi.

Eğitmenler Zeynep Yıldız, Fatma Aytaç, Serap Akboğa ve Hayattin Korkmazer, Dicle Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Sınıf Yönetimi, Kapsayıcı Eğitim ve Aile Katılımı" konularında öğretmenlere eğitim verdi. Düzenlenen eğitim programı kapsamında, katılımcı öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, eğitim-öğretim süreçlerinin niteliğinin artırılması ve sınıf içi uygulamalarının desteklenmesi amaçlandı. Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Selçuk, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Çağan, Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Koordinatörü Ramazan Sümer, KODA Öğretmen Eğitimleri Koordinatörü Ufuk Sultanoğlu, Oku Müdürü Burhan Akalp ile birlikte sınıflarda eğitmen ve öğretmenlerle sohbet etti. Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Selçuk, yapılan eğitimlerin önemine vurgu yaparak; programa katılan eğitmen ile öğretmenlere kolaylıklar ve başarılar diledi.

KODA Öğretmen Eğitimleri Koordinatörü Ufuk Sultanoğlu, "Diyarbakır Dicle'de öğretmenlerin mesleki gelişimini destekliyoruz. KODA ve Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, Dicle'deki öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve sınıf içindeki ihtiyaçlarına yönelik bilgi ve becerilerini güçlendirmek amacıyla eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda sınıf yönetimi, kapsayıcı eğitim ve aile katılımı başlıklarında öğretmenlerle bir araya geliyoruz. Bu eğitim grubumuzda kapsayıcı eğitim, aile katılımı ve sınıf yönetimi alanlarında toplam 65 öğretmenin katılımıyla çalışmalarımıza başladık. Eğitimlerimiz de öğretmenlerin sahadaki ihtiyaçlarından hareket ediyor. Bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik eden, öğretmenlerin birbirlerinden öğrenmelerine ve mesleki uygulamalarını geliştirmelerine alan açan bir yaklaşım benimsiyoruz. Dicle'de öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemeye, ihtiyaçlarına yanıt veren eğitim içeriklerini daha fazla öğretmene ulaştırmaya ve birlikte öğrenme süreçlerini güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı