Diyarbakır’da öğrencilere yangın eğitimi

Diyarbakır'da ilkokul öğrencilerine yönelik yangın tatbikatı düzenlendi.

Kayapınar ilçesinde bulunan Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulunda öğrencilere, yangına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim verildi. Eğitimde yangın sırasında nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda bilgi verildi. Yangın anında yapılması gerekenler, güvenli tahliye ve dikkat edilmesi gereken temel kurallar uygulamalı olarak anlatıldı. Bilgilendirmenin ardından gerçekleştirilen yangın tatbikatında, okulda bulunan öğrenciler ve öğretmenlere muhtemel bir yangın durumunda ne yapmaları gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. Tatbikatla, öğrencilerin yangın anında panik yapmadan hareket etmeleri ve güvenli şekilde tahliye edilmeleri konusunda bilinç kazanmaları hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı