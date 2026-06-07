Diyarbakır'da 'Optisyenlik Meslek Birliği Eğitim Çalıştayı' düzenlendi

Yakın gelecekte dünya nüfusunun yüzde 50'sinin miyop olabileceği öngörüsünden hareketle, Türkiye ve dünyada hızla artan miyop vakaları ile alınması gereken önlemler Diyarbakır'da düzenlenen çalıştayda ele alındı.

Diyarbakır'da, son yıllarda dünya genelinde hızla artış gösteren miyop sorununa dikkat çekmek amacıyla "Optisyenlik Meslek Birliği Eğitim Çalıştayı" düzenlendi. Yenişehir ilçesinde bulunan DTSO toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştayda, uzmanlar ve sektör temsilcileri bir araya gelerek miyobun nedenleri, yaygınlaşma sebepleri ve çözüm önerilerini değerlendirdi. Çalıştayda konuşan katılımcılar, bilimsel araştırmalara göre önümüzdeki yıllarda dünya nüfusunun yaklaşık yarısının miyop olabileceğine dikkat çekerek özellikle çocukların uzun süre ekran karşısında kalmasının ve açık havada geçirilen sürenin azalmasının önemli risk faktörleri arasında yer aldığını ifade etti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk kez düzenlenen çalıştaya DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Doğu Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı Abdurrahim Erdoğan, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Başkanı Ayhan Demircan ile çok sayıda optisyen ve sektör temsilcisi katıldı. Çalıştayda konuşan Mehmet Kaya, yapılan bu çalıştayın sivil toplumun örgütlü disiplinini ve örgütün gerekliliğine oluşmasında en önemli çalışmalardan bir tanesi olduğunu söyledi. Kaya, "Seçim için bir araya gelmiyorsunuz, bir yerlere aday olmak için bir araya gelmiyorsunuz, tam tersi kendi meslek örgütünüzün ve kendi mesleğinizin gelişmesiyle ilgili bir araya gelip çalışmalar yapıyorsunuz. Bu çalıştaylar en çok da örgütle örgütün birliğine katkı koyacak çalıştaylardır" dedi.

Daha sonra optisyenlere seslenen Abdurrahim Erdoğan ise durulmayacaklarını ve sürekli çalışacaklarını ifade etti. Erdoğan, "Çünkü bizim hiçbir beklentimiz yok, tek bir beklentimiz var. Bizim bir meslek aşkımız var. Bu mesleğe bağışlı olanların, bu meslekten bir şeyler kazananların olduğunu biliyoruz. Bu meslek olduğumuzu sizlerle bir araya gelerek, çalıştaylar yaparak, mesleğimizin sorunlarını bilerek çözümlerine koşarak cansiperane çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından optisyenler tarafından DTSO başkanı Mehmet Kaya'ya plaket taktim edildi ardından çalıştay basına kapalı devam etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı